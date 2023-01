Lavori sulla statale del lago di Monate, chiusure notturne tra Comabbio e Mercallo

Anas ha programmato la sostituzione delle barriere di sicurezza spartitraffico sulla strada statale 629 “del Lago di Monate”.

Per consentire i lavori in piena sicurezza, la statale sarà chiusa al traffico tra Comabbio e Mercallo, in direzione Vergiate, dalle ore 21:30 di lunedì 9 gennaio alle ore 1:00 di martedì 10 gennaio.

Durante gli interventi la circolazione sarà deviata sulla viabilità locale tramite apposita segnaletica.