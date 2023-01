Le squadre di Protezione civile di Cantello e Malnate mettono in sicurezza il torrente Lanza

Grandi pulizie sulle rive del torrente Lanza, dove domenica mattina 25 operatori dei gruppi di Protezione civile di Cantello e di Malnate sono intervenuti per la messa in sicurezza del tratto che ricade sotto i due comuni.

In particolare sono stati effettuati diversi tagli di piante cresciute all’interno dell’alveo fluviale, alberi che ormai ostruivano e a tratti deviavano il regolare decorso delle acque.

Un intervento condiviso tra i due gruppi che hanno lavorato in squadre miste con l’obiettivo di uniformare le procedure di intervento e di creare il giusto clima di collaborazione tra tutti gli operatori. Sono state predisposte quattro squadre miste composte da operatori esperti nel taglio piante e operatori di supporto dotati di pick-up in grado di verricellare gli alberi sezionati trascinandoli così sulle rive. Da terra inoltre una squadra di logistica ha predisposto un Punto di raccolta coperto e riscaldato per le pause e le rotazioni degli operatori, con la presenza di una squadra tecnica di soccorso fluviale della del gruppo di Cantello pronta a intervenire per ogni evebntuale criticità.

Una condivisione d’intenti che è nata in occasione del recente corso di informazione e aggiornamento sull’utilizzo di motoseghe e decespugliatori, organizzato nel mese di dicembre proprio dalla Protezione civile di Cantello, durante il quale i due gruppi hanno deciso di affinare l’intesa dei propri volontari anche in virtù di possibili e future attività in emergenze che potrebbero richiedere un reciproco supporto.

«Di fatto questo è stato il primo intervento di una probabile serie che verranno programmati con costanza durante l’arco dell’anno – spiegano i responsabili dei due gruppi – L’obiettivo è quello di liberare e mettere in sicurezza tutto il tratto fluviale che interessa entrambi i comuni».