La Biblioteca Braille e del libro parlato della Unitas ha il piacere di invitarvi all’Aperitivo culturale con il giornalista informatico Paolo Attivissimo, per una conferenza intitolata “Metaverso: nuova barriera o grande opportunità?”.

Per molte persone l’idea di metaverso coincide con un visore che copre gli occhi e mostra immagini tridimensionali generate da un computer, con le quali si può interagire: in altre parole, un concetto puramente visivo che quindi sembra ben poco interessante per una persona cieca o ipovedente. Ma il vero metaverso è un’esperienza sensoriale molto più ampia: coinvolge anche il tatto, l’udito e il senso di movimento e posizione dell’intero corpo, e può essere uno strumento per potenziare i sensi, per esempio compensando un’ipovisione e consentendo esperienze sensoriali altrimenti impossibili.

Ci sono però forti pressioni commerciali per trasformare questo potenziale strumento di liberazione dai vincoli fisici in un sistema di sorveglianza capillare e per creare nuovi bisogni economici artificiali. Gira la voce che Facebook abbia già creato un avatar per ognuno di noi, che ci rappresenterà nel metaverso.

Con Attivissimo scopriremo quali sono i concetti di base e gli scenari di opportunità e di rischio del metaverso, per poter elaborare strategie di difesa e di scelta.

La conferenza è gratuita e si terrà nel Centro diurno Casa Andreina, via Ricordone 3, Lugano. Obbligatoria la prenotazione scrivendo a: karin.motta@unitas.ch

Parcheggi limitati. Si consiglia di raggiungere il Centro diurno con i mezzi pubblici (TPL linea 4 direzione Canobbio – Fermata Ospedale Civico), oppure parcheggiando all’Ospedale Civico.

Per maggiori informazioni:

Karin Motta e Franca Taddei

c/o Biblioteca Braille e del libro parlato della Unitas

✆ +41 91 735 69 04 (lu-ve: 9-12/14-17)