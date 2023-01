È morto Carlo Tavecchio, è stato presidente della Lega Calcio

Lutto nel mondo del calcio. È morto Carlo Tavecchio, che dal 2014 al 2017 è stato presidente della Figc, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si dimise dal ruolo dopo la sconfitta della Nazionale Italiana contro la Svezia, che escluse gli Azzurri dal Mondiale di Russia del 2018.

Tavecchio rimase comunque nel mondo del calcio e ricopriva il ruolo di presidente del Comitato Regionale Lombarda, la delegazione regionale della Lombardia della Federazione.

Lunedì 30 gennaio si svolgerà il funerale a Ponte Lambro, sua città natale in provincia di Como.

Con sgomento, i componenti del Consiglio Direttivo del CRL con i collaboratori e dipendenti tutti del Comitato e delle Delegazioni piangono l’improvvisa scomparsa del Presidente del Comitato Regionale Lombardia Carlo Tavecchio.

Non vogliamo qui ricordare il prestigioso ed inimitabile curriculum sportivo del Presidente, già dirigente di società e dirigente federale partito dal Comitato lombardo per approdare alla Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti prima e della Federazione Italiana Gioco Calcio poi mettendosi di nuovo a disposizione del CRL dal 9 gennaio 2021, ma vogliamo tenere impresso nelle nostre menti e nei nostri cuori l’uomo brillante, dallo smisurato spirito di servizio e battagliero nel portare avanti tutte le istanze in favore del tanto amato mondo del volontariato e del sociale espresso dal calcio dilettantistico e giovanile.

Caro Presidente, hai corso per tutta la Tua vita a massima velocità: ora riposa in pace.

Nel rivolgere un pensiero di stretta vicinanza a tutti i familiari, la signora Eugenia, la figlia, i nipoti e non ultimo il consigliere Mario Tavecchio, si comunica che data e luogo delle esequie verranno resi noti con prossima comunicazione.