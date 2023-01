Natura, inglese, ritmica e coding per i bimbi alla scuola materna di Luvinate

Genitori interessati ad iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia sono invitati a partecipare all’open day dell’Asilo di Luvinate sabato 14 gennaio, dalle 9.30 alle 12. Un momento unico dove scoprire l’offerta formativa della scuola dell’infanzia che conferma le importanti progettualità avviate già nell’ultimo anno, con le positive esperienze dell’Asilo nel bosco e dell’Outdoor Education.

Un modello educativo che intende valorizzare, in ogni momento, attività all’aperto e a contatto con la natura in modo che sia l’incontro con la concretezza della natura e i suoi modelli base (colori, suoni, profumi, stagioni) a sostenere la crescita dei bambini.

Con il sole o con il mantellino e gli stivaletti, i bimbi possono così vivere tanti momenti all’aria aperta, sfruttando tali modelli di apprendimento anche per la conoscenza della lingua inglese: non più lezioni, ma esperienze in natura, parlando però inglese.

Confermati inoltre i tanti altri progetti come la ritmica dalcroze, per il movimento coordinato del corpo con il sé e gli altri, laboratori esperienziali di cucina e orto, tante attività propedeutiche a matematica e al pensiero digitale in vista del successivo inserimento nella scuola primaria di Luvinate, con attività proprio dentro la Scuola.

Nell’incontro della mattinata i genitori potranno parlare con le equipe educative e saranno svolti piccoli laboratori per l’accoglienza dei bambini.

Il Comitato Amici dell’Asilo accoglierà i più grandi con un caffè e una colazione insieme, essendo l’Asilo una realtà pienamente inserita ed appoggiata dalla comunità locale di Luvinate.