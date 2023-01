Niente hypercar per Alessio Rovera: sarà al volante della nuova Ferrari 296

La Ferrari è stata l’ultima delle grandi Case ad annunciare le formazioni – tre piloti per ogni vettura – con cui il Cavallino Rampante tornerà a disputare il Mondiale endurance (WEC) nella classe regina, quella delle Hypercar. Nell’elenco non sarà compreso il “ferrarista di Varese” Alessio Rovera: il pilota di Casbeno però sarà una pedina fondamentale per la gestione sportiva di Maranello che nel 2023 farà debuttare la sua nuova vettura gran turismo da competizione, la 296.

Rovera, che ha 27 anni e che nelle ultime due stagioni ha vinto altrettanti titoli mondiali nel WEC, porterà al debutto il nuovo bolide del Cavallino alla 24 Ore di Daytona: sul tracciato americano Alessio piloterà la vettura messa in pista dal team americano Triarsi Competizione. Di questa gara si conosce già la “formazione”: con il varesino e con Augusto Triarsi ci saranno Charlie Scardina e un altro pilota ufficiale Ferrari, Andrea Bertolini.

Il programma completo del 2023 di Rovera non è ancora stato definito nei dettagli ma il varesino dovrebbe essere tra i più assidui guidatori della 296, ovvero l’erede di quella 488 con cui Alessio ha vinto il WEC 2021 nella classe GT Pro-Am (e l’italiano GT nel 2020). Proseguirà certamente anche il suo impegno con la hypercar della Ferrari: Rovera è stato uno dei piloti che ha lavorato sullo sviluppo della 499P e dovrebbe continuare a svolgere i test con un bolide dalle aspettative molto alte.

LA SQUADRA FERRARI IN HYPERCAR

Ecco quindi i piloti che saranno nell’abitacolo delle due 499P schierate dalla Ferrari nel WEC. Sulla numero 50 ci saranno l’italiano Antonio Fuoco, lo spagnolo Miguel Molina e il danese Nicklas Nielsen, compagno di Rovera (e Perrodo) nelle due campagne vincenti nel Mondiale 2021 e 2022. Sulla numero 51 invece il nome più forte è quello di Antonio Giovinazzi, l’ultimo italiano ad essere stato titolare in Formula Uno. Con il pugliese ci saranno l’americano James Calado e l’alessandrino Alessandro Pier Guidi che in coppia hanno vinto il mondiale GT Pro con la 488.