Ospedale di Tradate più sicuro: porte chiuse di sera e maggiori controlli

La sicurezza dell’ospedale di Tradate e la presenza di estranei erano state al centro di una segnalazione di Samuele Astuti, consigliere regionale uscente e candidato del PD alle prossime consultazioni.

L’azienda ASST Sette Laghi spiega che il Galmarini, organizzato in padiglioni, con numerosi punti d’accesso ed inserito in un ampio parco, pone alcune difficoltà nel contrastare gli accessi di persone non autorizzate, in particolare nelle ore serali e notturne.

Per risolvere il problema, è già stato installato un sistema di videocamere ed intensificato il servizio di vigilanza della portineria. Inoltre, è stata attivata un’efficace collaborazione con le Forze dell’Ordine, in particolare la Polizia Locale, che effettuano ricognizioni giornaliere. Inoltre è stata disposta la chiusura, nelle ore serali e notturne, di alcune porte che rendono difficoltoso il controllo degli accessi non autorizzati. Da altre porte, invece, viene consentita la sola uscita mediante maniglione antipanico, ma non l’entrata.

Le modifiche interesseranno alcune porte del padiglione Galli dalle ore 19:00 alle ore 7:00, del Padiglione Medicina dalle 18:00 alle 6:30 e del padiglione Monoblocco dalle 16:30 alle 6:30.

Sono inoltre in previsione modifiche alle sbarre d’ingresso e all’impianto di illuminazione della portineria.