Premiate le vetrine più belle di Vergiate

Si è concluso Vergiate in vetrina 2022: il concorso che ogni anno sotto Natale premia le migliori decorazioni allestite dai negozianti e dai cittadini del paese. La premiazione si è svolta venerdì 6 gennaio in piazza Matteotti. Come di consueto, a nominare i vincitori sono stati il sindaco di Vergiate Daniele Parrino, l’assessore alle Attività economiche Marino Facchin e la consigliera con delega al Commercio Erminia Viganò.

Il titolo di Vergiate in vetrina 2022 è stato Natale eco & eco. Si è trattato quindi di un’edizione basata su tre parole d’ordine: ecosostenibile, ecologico ed economico.

Vergiate in vetrina 2022, la classifica

La vincitrice del concorso è Concettina Calderone, dell’Ortofrutta fratelli Lia. Secondi classificati, invece, Antonio Giuseppe Rossini e Gianluca Cassetti, dell’Antica Vergiate sas. Terzo gradino del podio infine per La dolce vita di Chiara Marzetta. L’Alimentari Buffetto di Cristiana Buffetto ha ricevuto una menzione speciale. Ai primi tre classificati è stata consegnata una targa e avranno diritto a uno spazio pubblicitario sul periodico comunale.

Tra i singoli cittadini che hanno partecipato al concorso addobbando la propria abitazione, la vincitrice è Simona Vezzoli. Secondo posto per Enea Zantomio, mentre la terza posizione è andata a Marco Sangalli.

A decidere la classifica è stata la giuria tecnica composta da Cristina Destri (pittrice di EmozionArte), Sandro Montagnoli (pittore), Lia Adornato (pittrice e scrittrice) e Annalisa Zanchin (commerciante).