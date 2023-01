Raccolta firme a Varese a sostegno della lista di Unione Popolare

I volontari e i simpatizzanti di Unione Popolare Varese e Provincia, saranno presenti nella giornata del 7 gennaio 2023 a Varese per raccogliere le firme per presentare la propria lista alle prossime elezioni regionali a sostegno di Mara Ghidorzi. Chi vorrà aderire potrà sostenere il progetto politico recandosi ai banchetti presenti all’ingresso dell’Ospedale del Circolo di Varese e in Corso Matteotti.

“Aiutaci a presentare una forza dalla parte delle lavoratrici e lavoratori di chi porta avanti ogni giorno questo paese e questa regione, aiuta la democrazia” è l’invito alla raccolta firme condiviso da Unione Popolare Lombardia per Mara Ghidorzi con Rifondazione Comunista Varese, Potere al Popolo Varese, Manifesta.