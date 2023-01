Salatura preventiva sulle strade di Varese

Questa notte, a partire dalle 4, verranno effettuate le operazioni di salatura preventiva sui principali percorsi della viabilità cittadina. Per domani, martedì 17 gennaio, le previsioni non escludono la possibilità di deboli precipitazioni nevose anche a basse quote. Si raccomanda dunque prudenza alla guida e, in caso di nevicate, di utilizzare il mezzo privato solo in caso di necessità. Si ricorda inoltre l’obbligo di gomme da neve o catene a bordo.

La Polizia locale come sempre sarà impegnata nei controlli per la sicurezza.