A sciare con il Cai di Gazzada Schianno

Il CAI Gazzada Schianno organizza due gite sciistiche per la stagione invernale del 2023. La prima gita si terrà il 5 febbraio a Valtournenche, seguita dalla seconda gita il 26 febbraio a Sestriere.

Le tariffe per le gite a Valtournenche sono le seguenti: bus a 25 euro per i soci e a 27 euro per i non soci, che dovranno pagare anche l’assicurazione. Giornaliero Valtournenche a 32,50 euro, giornaliero Cervinia 46 euro.

Per la gita a Sestriere invece, le tariffe sono le seguenti: bus a 28 euro per i soci e 30 euro per i non soci, che dovranno pagare anche l’assicurazione. Giornaliero via Lattea 34 euro. Le iscrizioni sono aperte e la partenza è prevista alle ore 6:30.