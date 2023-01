Imprecisa e sterile in attacco: la Pro Patria cade a Mantova

Doveva essere la partita che avrebbe riconsegnato la vittoria e i gol sotto porta ma, invece, la sconfitta di Mantova apre le crepe di una piccola crisi per la Pro Patria. (foto d’archivio Roberta Corradin)

Al Danilo Martelli i Virgiliani si vendicano infatti della sconfitta rimediata a settembre in quel di Busto Arsizio e con i due gol d’autore realizzati del neoacquisto Bocalon (un delizioso colpo di testa all’11) e del capitano Guccione (una sberla mancina a inizio ripresa) festeggiano il successo per 2 a 0, cancellando subito la brutta prestazione vista a Novara grazie ai muscoli, alla tanta corsa e all’ordine mostrato in campo tra i reparti dai ragazzi di Nicola Corrent. Fattori purtroppo farraginosi tra le maglie bustocche, sottotono e imprecise per quasi tutti i novanta minuti della partita condotta senza troppi interventi o interruzioni dal direttore di gara Di Francesco.

Per la terza partita consecutiva la Pro Patria rimane dunque senza segnare e, dopo i due pareggi a reti inviolate, incappa nella prima sconfitta dopo i sette turni di imbattibilità che avevano rilanciato la squadra di Vargas al settimo posto in classifica, posizione comunque conservata in virtù dei risultati maturati sugli altri cambi del Girone A.

