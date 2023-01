Vargas fa da parafulmine: “Responsabilità mia. Il Mantova ha interpretato la partita meglio di noi”

VARGAS 1 «Il Mantova ha interpretato la gara molto meglio di noi che siamo stati superficiali in tante situazioni. Dispiace, stavamo attraversando un periodo di buoni risultati ma i nostri avversari hanno vinto con più grinta e più voglia rispetto a noi».

VARGAS 2 «Il calcio si gioca settimana dopo settimana e i risultati positivi rimangono nel passato. Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per il momento che stava vivendo il Mantova. Ma se giochiamo così è difficile fare punti».

VARGAS 3 «La ricetta per ripartire subito? Umiltà: abbiamo sottovalutato un po’ l’avversario perdendo tante palle banalmente. Sicuramente tanta responsabilità è la mia per provare a cambiare modo di giocare. Oggi ci è mancata personalità in certi momenti della gara. Sapevamo che avrebbero cercato tanti cross e noi siamo stati leggeri. Quando si ha l’atteggiamento sbagliato in settimana e durante la partita è difficile fare risultato».

BERTONI 1 «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile: il gol subito ci ha messo in difficoltà e abbiamo fatto fatica a reagire nel primo tempo, poi nel secondo tempo è arrivato un eurogol ma noi abbiamo provato a giocarla e abbiamo avuto le nostre occasioni, nitide ma che non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo imparare dagli errori fatti e pensare già alla prossima».

BERTONI 2 «Da dove ripartire? Dal lavoro e dal gruppo. Fino a questo momento la squadra c’è stata, adesso deve rimettersi a testa bassa e lavorare, consapevole che ogni partita è determinante e che gli episodi fanno la differenza».

BERTONI 3 «Abbiamo visto come questo campionato non permette di stare tranquillo con nessuna squadra, anzi. Proprio su questo dobbiamo analizzare gli errori fatti e ripartire a testa alta il prima possibile, contro il Padova in casa. All’andata abbiamo contro di loro abbiamo fatto fatica, adesso dobbiamo ributtarci in una settimana di lavoro: dai giusti allenamenti nascono poi le partite».