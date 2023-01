A Tradate lo spettacolo “Nessuno resti indietro”

Venerdì 20

ore 20.30

presso il Cinema-teatro Nuovo di Abbiate Guazzone (Tradate)

si terrà lo spettacolo di “Nessuno resti indietro” sui fratelli Zucchi

“Gianluigi Zucchi è la più giovane medaglia d’oro al valore militare del corpo degli alpini della prima guerra mondiale. Parte volontario nell’autunno del 1917 e muore a gennaio 2018 a soli 17 anni. Ha già perso il fratello maggiore, Giuseppe, l’anno precedente, sul fronte del Carso. I due fratelli ripercorrono questi dolorosi anni, le loro scelte, il loro coraggio e il loro sacrificio.

Gianluigi in un’azione di incursione quando ormai si batte la ritirata intima ciò che rimane della compagnia a tornare indietro a salvare il comandante degli intrepidi.

Morirà così perché nessuno, in montagna deve restare indietro.”

Ingresso libero

Inoltre per la serata verrà aperto IL CASTING

Lo spettacolo “Nessuno resti indietro” sarà rinnovato nel cast odierno da tre giovani con età compresa tra 17 e 25 anni, due attori e una musicista, che andranno a sostituire i protagonisti attuali.

Dopo un anno di accompagnamento garantito da Oplà Teatro i giovani andranno in scena nella primavera del 2024.

Vi aspettiamo numerosi per il lancio del cast che sarà promosso la sera stessa!