Tre vittorie varesine alle qualifiche di Coppa Italia di A2 di judo

Le qualifiche regionali della Coppa Italia di A2 di judo hanno portato risultati interessanti per diversi atleti della provincia di Varese. Tra chi ha vinto il proprio torneo ci sono Federica Mara (57 Kg) della Pro Patria Busto Arsizio, Mattia Andriani (81 Kg) del Kokoro Dai Cairate e il varesino Roberto Campi (+100 Kg) della Robur et Fides.

La vittoria di Andriani, in particolare, è arrivata a coronamento di una gara dove i judoka dei “sette laghi” hanno ottenuto una serie di piazzamenti di valore: oltre alla medaglia d’oro infatti sono arrivati l’argento per Giacomo Calderoni, il bronzo per Filippo Indelicato e il quinto posto di Matteo Anzani, tutti tesserati per la Robur et Fides e tutti qualificati per la finale nazionale in programma nel mese di febbraio.

L’elenco dei podi è completato dal risultato di Matteo Montorfano, portacolori del Judo Club Castellanza, che ha chiuso al terzo posto nella categoria degli oltre 100 Kg.

A un passo dalla qualifica, con un buon quinto posto, si sono piazzati Matteo Pignone (60 Kg) che ha disputato una bella gara, Oscar Williams (66 Kg) che però si è fermato al secondo turno e Paolo D’Angelo che era alla prima gara con i seniores. Paolo, molto determinato, si è fermato al primo turno così come Federico Ligas (i due sono della Robur) nei 73 Kg. Buon nono posto anche per il judoka di Castellanza Francesco D’Alessandro tra i 73 Kg.

La storia più interessante a livello personale è però quella di Mitran Dmytro, atleta della Pro Patria impegnato tra i 66 Kg. Mitran è un ragazzo fuggito dall’Ucraina con la madre dopo lo scoppio della guerra: si è stabilito proprio a Busto Arsizio dove ha potuto coltivare la sua passione per il judo e ha messo in mostra il proprio talento a Montichiari. Dmytro ha infatti vinto tre incontri, si è classificato settimo e ha guadagnato così, “al primo colpo”, il pass per la finale nazionale di Roma. Lo staff della Pro Patria ha inoltre festeggiato il 7° dan raggiunto da Paolo Malaguti, originario di Legnano ma in forza da anni alla società bustocca di cui è un punto di riferimento per l’attività formativa. Il riconoscimento è arrivato dal presidente della Fijlkam, Domenico Falcone.