Un corso di ortifrutticoltura per imparare a fare crescere il proprio orto in maniera naturale

L’Associazione Orticola Varesina organizza un corso di ortofrutticoltura per insegnare a coltivare con metodi naturali il proprio orto e frutteto familiare e produrre frutta ed ortaggi sani e genuini. Il corso si compone di 5 lezioni teoriche che si terranno presso Happy Shed in Via Molino 1 a Brenno Useria (Arcisate), più tre lezioni pratiche.

La prima lezione, in programma giovedì 2 febbraio 2023 alle 20.45, tratterà l’impianto del frutteto, le cure colturali e come è fatta e come funziona la pianta.

La seconda lezione, in programma giovedì 9 febbraio 2023 sempre alle 20.45, affronterà la potatura di allevamento e produzione delle principali specie frutticole.

La terza lezione, in programma giovedì 16 febbraio 2023 alle 20.45, si occuperà dell’impostazione dell’orto, delle rotazioni, delle consociazioni, della preparazione del terreno, delle semine e dei trapianti.

La quarta lezione, in programma giovedì 23 febbraio 2023 alle 20.45, esplorerà i metodi innovativi per la coltivazione delle principali specie da orto. Infine, la quinta lezione, in programma giovedì 2 marzo 2023 alle ore 20.45, discuterà della difesa dell’orto e del frutteto con sistemi sostenibili per ottenere prodotti buoni, genuini e puliti.

Il corso prevede anche 3 lezioni pratiche in campo. Il suo costo è di 60 euro e comprende il materiale didattico. Pagamento ed iscrizione avverranno alla prima lezione: per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria orticola al numero 348.2268562 o all’indirizzo email segreteriaorticola@gmail.com.