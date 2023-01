Il veterano e l’esordiente: Marcora e Bellucci pronti per le qualificazioni degli Australian Open

Chi all’esordio, chi – forse – per all’ultimo ballo. Dal 9 gennaio inizieranno le qualificazioni dell’Australian Open 2023, il primo torneo dello slam per il nuovo anno. Ai blocchi di partenza della fase preliminare ci saranno anche il bustocco Roberto Marcora – che ha accesso grazie al ranking protetto – e il castellanzese Mattia Bellucci. Se per Marcora sarà probabilmente l’ultima apparizione allo torneo di Melbourne, per Bellucci si tratterà invece dell’esordio assoluto in terra australiana.

MARCORA

Il 33enne assaporerà ancora l’aria dell’AO grazie al ranking protetto, a quasi un anno dall’annuncio del ritiro, un’idea nata anche dall’impossibilità di partecipare al torneo in Oceania a causa del Covid. Chissà se sarà la sua ultima apparizione a un torneo dello slam o se la voglia di impugnare la racchetta avrà ancora la meglio. Le tappe di avvicinamento di Marcora sono passate dalla Nuova Caledonia, dove ha partecipato – e perso contro Chazal 6-3 6-3 al Noumea Challenger.

BELLUCCI

Discorso completamente opposto per il 21enne castellanzese Bellucci, che invece sarà in corsa per le qualificazioni di uno slam per la prima volta in carriera. Dopo un 2022 straordinario, con i due Challenger vinti alle prime due apparizioni a quel livello, l’anno si è chiuso con un fisiologico calo e anche il 2023 per ora non è stato molto positivo, con le qualificazioni a Pune (Atp 250 in India) concluse con una vittoria su Orlov 6-4 6-4 (il 31 dicembre 2022) e la sconfitta contro Ramanathan 6-3 7-5. Ora il palcoscenico sale di fascino e chissà che il giovane mancino non possa ritrovare il suo miglior tennis proprio a Melbourne.

GLI ITALIANI ALLE QUALIFICAZIONI DELL’AUSTRALIAN OPEN