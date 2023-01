Vigili del Fuoco di Varese qualificati per il soccorso in caso di valanga

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, con il supporto del Comando di Sondrio, il coordinamento della Direzione Regionale Lombardia e la collaborazione del Comune di Livigno (SO), ha svolto il primo corso “Neve e Ghiaccio Light” nei giorni dal 9 al 12 gennaio.

Il corso ha permesso di qualificare gli operatori dei vigili del fuoco che si potrebbero trovare esposti al “rischio neve”, infatti i discenti hanno appreso le tecniche di soccorso e autosoccorso in caso di valanga.

Il personale del comando di Varese è stato individuato tra gli specialisti della squadra di ricerca “IMSI CATCHER”, una delle apparecchiature in uso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che permettono di individuare i telefoni dei dispersi oltre che in ambiente non antropizzato anche sotto una valanga.

La qualificazione è stata effettuata da due formatori del CNVVF nonché esperti nazionali sulla materia, che hanno fatto apprendere le metodologie atte ad individuare un sepolto sotto la neve nonché le tecniche di estrazione dello stesso. Grazie all’amministrazione Comunale di Livigno che ha fornito gli alloggi e l’area per gli addestramenti, è stato possibile formare diciassette operatori del Comando di Varese e sei Vigili del Fuoco volontari del locale distaccamento.

Questo corso rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza dei vigili del fuoco e della comunità nelle zone montane, dove la neve e il ghiaccio possono rappresentare un rischio per la vita umana. La formazione costante e l’aggiornamento delle competenze sono fondamentali per garantire un’efficace risposta alle emergenze e salvaguardare la vita delle persone.