I volti del Pd per le Regionali: “I lombardi vogliono il cambiamento, questa volta possiamo battere la destra”

I nomi erano già stati annunciati ma all’indomani della formalizzazione ufficiale il Partito Democratico varesino ha voluto presentare uno ad uno i candidati in lizza alle prossime elezioni regionali per la provincia di Varese.

Una presentazione avvenuto negli spazi del complesso cooperativo di via de Cristoforis a Varese, al locale Tumiturbi: «Una presentazione non in federazione ma in luogo pubblico per simboleggiare una scelta aperta e non tra le mura del partito – ha spiegato il segretario provinciale Giovanni Corbo -».

Otto nomi, quattro donne e quattro uomini, come vuole la ripartizione di genere elettorale. Una lista «che ha coinvolto le risorse migliori del partito», ha spiegato Corbo.

Eccoli uno per uno i nomi del PD in lizza per le elezioni del 12 e 13 febbraio a sostegno della candidatura di Pierfrancesco Majorino.

Samuele Astuti

Capolista e consigliere regionale uscente. “Quando si parte siamo sempre emozionati e una delle prime cose da fare è guardare negli occhi i tuoi compagni di viaggio. In questi 5 anni abbiamo sempre costruito proposte per la regione. Il tema in questo momento più importante è la sanità: fino a 4 anni fa un lombardo su venti non poteva permettersi di curarsi, ora sono un lombardo su nove. Su questo dobbiamo lavorare: una delle prime ipotesi con Majorino è abbattere in 100 giorni le liste d’attesa”

Alice Bernardoni

Vicesegretario del partito e assessore a tradate. “Da tanti anni in politica, fin dal liceo. Ho lavorato sulla mia città Tradate e nel 2012 abbiamo battuto la Lega. Sono stato assessore all’urbanistica in quegli anni. Sono pendolare e mi scontro tutti i giorni con l’inefficienza dei treni regionali. Lavoro in una Società di ingegneria che si occupa di Sostenibilita ambientale, noto anche i ritardi su certe scelte ambientali. Infine mi occupo di questione femminile, e di rapporto tra lavoro e famiglia”.

Leonardo Balzarini

Coordinatore provinciale di articolo 1 e consigliere comunale di Sesto Calende. “Ringrazio il Pd che ha voluto riprodurre alleanza anche nella Regione. Mi occupo di tematiche ambientali. I cambiamenti climatici sono ad un livello per cui le azioni non son più rinviabili. Sulla sanità denuncio il progressivo depauperamento dei piccoli ospedali: per noi quello di Angera era un importante punto di riferimento. Infine, sono contro le esternalizzazioni per i lavoratori comunali”.

Ilaria Pagani

Di Saronno, sposata tre figli. Assessore ai servizi sociali da due anni, per 25 lavorato in proprio. Impegnata nel sociale. “Il mio impegno per famiglie con difficoltà abitative e nell’ambito della disabilità. Mi candido perché anche il sud della provincia deve esprimere un rappresentante “

Luca Carignola

Segretario del PD varesino e avvocato. “Sono candidato e voglio impegnarmi perché per la prima volta si porti a casa il risultato. Penso di poter dare il mio contributo, portando le persone a votare. Oggi vediamo davvero la possibilità di cambiamento perché Fontana non ha risolto nulla. Due le sfide importanti per il futuro: olimpiadi e pnrr”

Erika Papa

Capogruppo a Luino, in maggioranza. “Sono insegnante di primaria e coordinatrice del plesso di Mesenzana. Ho accettato per rappresentare l’alto Varesotto, abbiamo bisogno di rappresentanti in regione. Porto le mie conoscenze e il mio impegno per l’istruzione”

Ludovico Papalia

Area omogenea Medio Verbano. “Ho un Master in informatica alla Sapienza. Mi sono laureato con una Tesi sull’odio online, e sono insultato da settimane perché dicono che ci inventiamo le cose, che va tutto bene. Ma è arrivato il momento di cambiare”

Valentina Verga

Consigliera comunale a busto arsizio e consigliera provinciale. “Sono in entrambi i ruoli in opposizione: capisco bene l’opposizione, visto che in regione lo siamo da 28 anni ma mi candido per cambiare la situazione. La mia prima parola è impegno, che ho profuso fin dalla mia attività da consigliera nei confronti dei cittadini. Rivendico territorialità della mia candidatura e mi occuperò di sicuro di Malpensa e dei problemi di Asst valle olona”