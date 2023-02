Academy Legnano e Us Bosto in campo per la “partita della Pace”, a Legnano ha vinto lo sport

Pace fatta. Il comportamento sportivo, alla fine, ha prevalso su ogni altro sentimento e il calcio, il gioco più bello al mondo (così dicono…), ha vinto. Academy Legnano e Us Bosto oggi, giovedì 9 febbraio, si sono ritrovati al campo di via della Pace per la ripetizione della partita sospesa alla fine di gennaio, a causa degli animi troppo accesi.

In un clima sereno, che ha visto dirigenti e famigliari dei giovani under 15 in campo sostenere ognuno la propria squadra in maniera corretta, la partita non ha offerto alcuna occasione di contestazione. La società legnanese del presidente Alfonso Costantino si era anche preoccupata di riservare agli ospiti varesini una accoglienza esemplare con cartelli rassicuranti e ispirati al più profondo fair-play. Un ambiente, quindi, ben predisposto per dimostrare il profondo desiderio di riportare l’intera vicenda in un clima ben lontano da quello del precedente incontro, costato al tecnico dell’Academy la squalifica per un mese, causa il diverbio con la panchina avversaria.

Ad elevare ancor più lo spirito di collaborazione e di unione ha contributo la presenza dei due sindaci, Lorenzo Radice per Legnano e Davide Galimberti per Varese. Insieme all’assessore sport di Legnano, Guido Bragato, a dirigenti, tecnici, genitori e ragazzi delle due squadre, tutti hanno poi partecipato a un disteso “terzo tempo”, con tanto di chiacchiere (offerte dai padroni di casa) che hanno ulteriormente addolcito il pomeriggio calcistico. Per la cronaca, ha vinto l’Academy con il risultato di una rete a zero. Ma oggi al risultato hanno badato in pochi. Per vincitori e vinti, è stato comunque un successo.