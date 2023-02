Agenti della Polizia Locale a scuola a Luvinate per l’educazione stradale dei bambini

Nella mattinata di oggi, lunedì 13 febbraio, i bambini della primaria Pedotti di Luvinate hanno fatto lezione con degli insegnanti speciali. In cattedra c’è stato il Comandante della Polizia Locale di Gavirate-Comerio-Luvinate, Natale Di Marco, accompagnato da alcuni collaboratori per spiegare ai bambini, anche loro utenti della strada a piedi o in bicicletta il significato di forme e colori dei cartelli stradali, dal senso unico agli stop.

Queste e tante informazioni sono state condivise con i piccoli alunni che, in modo interattivo e partecipato, hanno subito manifestato interesse e curiosità.

L’educazione stradale rappresenta un elemento fondamentale nella costruzione di un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo consapevole, sicuro e responsabile, sia come pedoni, sia come ciclisti e poi , tra qualche anno, futuri motociclisti ed automobilisti. Il percorso didattico dedicato alla strada si inserisce nella programmazione di Educazione civica e punta a incentivare sin da subito nei giovanissimi cittadini comportamenti attenti, consapevoli e responsabili in strada per una corretta convivenza civile.