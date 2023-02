Alla Liuc il convegno: “Oltre la pandemia, RSA protagoniste del territorio”

Dopo una pausa forzata a causa della pandemia, giovedì 9 febbraio 2023, a partire dalle ore 9.00, torna l’atteso appuntamento con il 12° convegno annuale dell’Osservatorio Settoriale sulle RSA, che da oltre 15 anni rappresenta un punto di riferimento per il settore sociosanitario lombardo.

Il convegno arriva in un momento in cui il settore sta attraversando un momento ancora molto delicato. Superate le difficoltà della gestione dell’emergenza sanitaria, sono molte le sfide che stanno mettendo ancora a dura prova il management delle RSA, dalla difficoltà di reclutare personale sanitario, infermieri in primis, a quella di fronteggiare il devastante impatto economico della crisi energetica. Contestualmente, vi è la necessità di delineare una strategia volta a ripensare il ruolo di queste unità di offerta in un complessivo scenario ambientale di profonda ma incerta evoluzione, che va dalla riforma nazionale dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, all’attuazione degli ambiziosi traguardi previsti nella Missione 6 Salute del PNRR, che hanno portato all’approvazione del DM 77/2022 in materia di definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale. Questi i temi che verranno affrontati nella prima sessione del Convegno partendo dalla presentazione, a cura del Professor Antonio Sebastiano, dei risultati delle attività di ricerca condotte dall’Osservatorio Settoriale sulle RSA.

La seconda sessione vedrà il coinvolgimento, in una tavola rotonda, del Presidente (Emanuele Monti) e di due membri (Carlo Borghetti e Franco Lucente) della III Commissione permanente – Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia, con cui si discuterà delle priorità del settore in vista dell’imminente nuova legislazione regionale.

Il dibattito sarà alimentato anche dalle riflessioni raccolte dalle principali Associazioni di Categoria del “mondo RSA” che hanno dato il proprio contributo nella realizzazione del convegno (UNEBA, ANASTE, AGESPI, ANSDIPPe ARIS).