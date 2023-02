Biblioteca di Venegono Inferiore batte Sanremo 1 a 0

«Le scrivo per raccontarle il successo della serata di venerdì 10 febbraio, alla biblioteca di Venegono inferiore, nonostante Sanremo, pubblico numeroso per la presentazione del libro “22arcani circensi, freaks e simili”, scritto da Paolo Negri e illustrato da Eugenio Broggi, due venegonesi doc con l’aggiunta della presentazione del lavoro musicale pubblicato da Francesco Negrisolo (altro venegonese) “Scorci di vita notturna” composizioni con carillon.»

Lo scrive una lettrice di Varesenews fiera dell’interesse manifestato da parte dei suoi concittadini per un’iniziativa culturale certamente non facile da tenere in una serata dove in molti – milioni – hanno preferito invece seguire il noto Festival.

«Con la partecipazione di una lettura mimata tratta dal libro, letta da Tiziana Barbaro e mimata da Daniela Bellani. Una serata magica,

quella con l’atmosfera giusta e coinvolgente per poter raccontare storie..attraverso gesti, parole e musiche, il mondo dell’arte circense e non solo! Grazie mille alla biblioteca di Venegono inferiore e la bibliotecaria Alessandra!»