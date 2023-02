A Busto Arsizio la testimonianza di Andra e Tati Bucci, sopravvissute all’orrore dei lager

Nuovo importante appuntamento a Busto Arsizio nell’ambito delle molte iniziative organizzate per celebrare il Giorno della Memoria. Martedì 7 febbraio alle 11, è in programma per gli alunni delle scuole un incontro con Andra e Tati Bucci che offriranno la loro testimonianza di sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz, dove sono state deportate all’età di 6 e 4 anni. L’incontro di terrà nella sala Tramogge dei Molini Marzoli e parteciperanno gli studenti delle scuole di Busto Arsizio. La sala vedrà delegazioni di tutte le scuole del territorio (secondarie superiori e di primo grado) ma verrà seguito anche a distanza mediante un collegamento offerto dal Comune di Busto Arsizio.

L’incontro è organizzato dall’associazione Amici di Angioletto con il supporto di Anpi, del Raggruppamento Alfredo di Dio, del Tavolo delle scuole “La storia ci appartiene” e dell’Amministrazione comunale della città. Sarà presente Daniela Cerana, assessore alla Pubblica istruzione, per i saluti istituzionali.

Accompagneranno le sorelle Bucci Liberto Losa, presidente della sezione Anpi di Busto Arsizio, e Anna Longo presidente dell’associazione Amici di Angioletto con il vicepresidente Ernesto Speroni. Il titolo dell’incontro è “La Memoria è oggi: conosci e ricorda per il tuo presente e per costruire un futuro migliore”.

Le sorelle Bucci, Andra e Tati, sono testimoni di pace e ricordando la loro deportazione e l’atroce morte del cugino Sergio De Simone, intendono mandare ai giovani un messaggio di vita e di impegno nella costruzione di un mondo senza violenza, di un mondo che mai più conosca gli effetti della discriminazione e del razzismo.

