Castiglione Olona ricorda e onora il partigiano Ermanno Besani con una pietra d’inciampo

Una cerimonia partecipata e commossa, con tanti ragazzi, cittadini e associazioni, per onorare e ricordare per sempre con una pietra d’inciampo Ermanno Besani, arrestato nel 1944 e assassinato nel campo di Litmeritz, in Cecoslovacchia, nel 1945.

Si sono vissuti momenti di vera emozione questa mattina a Castiglione Olona dove si è svolta la cerimonia della posa della pietra d’inciampo per il partigiano di Malnate che aveva tanti legami con Castiglione Olona, a partire dalla sua amata moglie che sposò poche ore prima di essere arrestato e che non rivide mai più.

Una storia straziante che è stata ricordata e fatta rivivere da Caterina Valle Zaninoni, assessore a Castiglione Olona e figlia della moglie di Besani che si risposò dopo la guerra, che prima della posa della pietra ha letto alcune lettere inviate dal campo di concentramento.

La pietra d’inciampo che riassume le tappe della breve e sfortunata vita di Besani, è stata posta proprio davanti all’ingresso della scuola media. Una scelta precisa, come ha spiegato il sindaco Giancarlo Frigeri: «Abbiamo voluto che questo simbolo fosse un inciampo emotivo soprattutto per voi – ha detto rivolgendosi ai ragazzi della scuola che hanno partecipato alla cerimonia – Guardate questa pietra ogni mattina perché vi ricordi quello che è successo e che non deve accadere mai più».

Del passaggio del testimone della Memoria alle nuove generazioni ha parlato anche la presidente dell’Anpi provinciale Ester De Tomasi, presente con i rappresentanti dell’Anpi di Castiglione Olona, Malnate e Vedano Olona. «E’ un percorso iniziato nel 2015 che oggi arriva a compimento con la posa di questa che è la 19esima pietra d’inciampo della provincia di Varese e sono molto felice che si sia scelto di metterla qui, davanti all’entrata di una scuola, dove forse avrebbero frequentato le lezioni i nipoti di Ermanno se non lo avessero assassinato proprio nei giorni in cui l’Europa veniva liberata dalla furia nazifascista. E proprio perché siamo in luogo simbolo è stato deciso che di questa pietra si occuperanno i ragazzi della scuola, che avranno il compito di curarla, tenerla in ordine e segnalare al Comune quando sarà necessario intervenire per farla tornare lucida e splendente».

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre al responsabile dell’Istituto comprensivo Saverio Lo Murno, don Ambrogio Cortesi e don Maurizio Canti, e il sindaco di Malnate Irene Bellifemine, a rappresentare tutti i concittadini del partigiano malnatese. Presenti anche Silvia Orsi e Giovanni Cassataro della Mazzucchelli, azienda dove Ermanno Besani lavorava e che durante la guerra ha contribuito a mettere al sicuro tanti giovani della zona, assumendoli per non farli partire per il fronte.