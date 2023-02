“Chiara” al cineforum delle Arti di Gallarate

Giovedì 16 febbraio alle ore 15 e alle ore 21 termina la prima parte del CineArtiForum alle Arti di Gallarate con il film Chiara, mentre da giovedì 23 prende avvio la seconda parte.

Chiara, il film in doppia proiezione, in programma giovedì 16 febbraio della regista Susanna Nicchiarelli è la storia di una santa, la storia di una ragazza e del suo sogno di libertà. È ambientato nell’Assisi del 1211, quando la giovane Chiara (Margherita Mazzucco) a soli diciotto anni scappa di casa nella notte per raggiungere Francesco (Andrea Carpenzano), un suo caro amico.

Quella fuga sarà solo l’inizio di un grande cambiamento che interesserà tutta la sua intera vita. Da quel momento in poi Chiara accetta di vivere in povertà in un monastero, nonostante l’opposizione dei suoi famigliari. Determinata a fare carità, la giovane si opporrà alla clausura e perfino al Papa, lottando con tutte le sue forza insieme alle donne che la seguono per ottenere ciò che vuole. Nel cast troviamo anche Luigi Lo Cascio e Carlotta Natoli.

Già da questo giovedì sarà possibile acquistare le nuove tessere per la seconda parte del Cineforum al costo di 30euro per 6 film.