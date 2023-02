Derby del Ticino per la Uyba che deve tornare a vincere

Sabato 4 febbraio alle 19.30 la e-Work Busto Arsizio sarà impegnata nel “Derby del ticino” contro le piemontesi della Igor Gorgonzola Novara dell’ex coach Lavarini e dell’abizzatese Caaterina Bosetti.

Le biancorosse cercano il riscatto dopo la doppia sconfitta in CEV e quella in Coppa Italia contro Conegliano. Chirichella e compagne invece arrivano gasate dalla qualificazione alle fasi finali di Champions League e vogliono conquistare tre punti che in caso di sconfitta di Scandicci le proietterebbero al secondo posto in classifica.

Sarà quindi una partita difficile per le bustocche che dovranno scendere in campo determinate dal primo minuto ed essere incisive in ogni fase del gioco per non lasciare spazio alle avversarie.

Coach Lavarini dovrebbe schierare il sestetto composto dalla regista Cambi in diagonale con Karakurt, le centrali Danesi e Chirichella, le attaccanti Bosetti e Adnams e a difendere il campo, il libero Fersino. Nessun problema di formazione per coach Musso che dovrebbe schierare il sestetto composto da Lloyd, Rosamaria, Olivotto, Zakchaiou, Degradi, Omoruyi e Zannoni come libero.

Le parole di Alice Degradi affermano la volontà di tutta la squadra di cancellare la pessima prova di mercoledì e la determinazione a mettere in difficoltò Novara: “Devo ammettere che siamo un po’ deluse dalla nostra prestazione di mercoledì sera contro il THY e quindi abbiamo voglia di giocare subito e mettere in campo una versione decisamente diversa di noi. Sappiamo che possiamo giocare molto meglio e il trend dell’ultimo periodo, fatta eccezione la partita di Cev, lo dimostra. Novara non ha bisogno di presentazioni e non ci regalerà nulla, ma noi proveremo a metterla in difficoltà anche con l’aiuto dei nostri tifosi: so che saranno in tantissimi”.

Igor Gorgonzola Novara: 2 Cambi, 3 Adams, 5 Bresciani (libero), 6 Giovannini, 7 Battistoni, 8 Fersino (libero), 9 Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 12 Varela, 13 Bonifacio, 14 Carcaces, 15 Ituma, 99 Karakurt

E-Work Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L)

Programma quarta giornata di ritorno

Vero Volley Milano-Bartoccini-Fortinfissi Perugia (Sabato 4 febbraio, ore 18)

Igor Gorgonzola Novara-E-Work Busto Arsizio (Sabato 4 febbraio, ore 19.30)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci (Sabato 4 febbraio, ore 20.30, diretta Rai Sport + HD)

Cuneo Granda S. Bernardo-Volley Bergamo 1991 (Domenica 5 febbraio, ore 17.00)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo (Domenica 5 febbraio, ore 17.00)

Il Bisonte Firenze-Cbf Balducci Hr Macerata (Domenica 5 febbraio, ore 17.00)

Reale Mutua Fenera Chieri-Prosecco Doc Imoco Conegliano (Domenica 5 febbraio 2023, ore 19.30, diretta Sky Sport Arena)

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 44 (15 – 1); Savino Del Bene Scandicci 39 (12 – 4); Igor Gorgonzola Novara 36 (13 – 3); Vero Volley Milano 36 (12 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri 35 (12 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 7); Volley Bergamo 1991 23 (7 – 9); E-Work Busto Arsizio 21 (7 – 9); Il Bisonte Firenze 18 (6 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 10); Cuneo Granda S. Bernardo 16 (6 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 13); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 14); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 14).