Il falò di San Biagio di Vinago compie 25 anni

Venerdì 3 febbraio si terrà il 25° Falò di San Biagio a Vinago, un piccolo borgo nel comune di Mornago. L’evento, organizzato dalla Parrocchia di Vinago in collaborazione con la Polisportiva Vinago e la Protezione Civile di Mornago, riscalda il borgo di settecento anime e richiama la partecipazione di abitanti del comune e del circondario.

Il programma della serata inizierà alle 20:30 con una Santa Messa e benedizione del pane e della gola. Alle 21:00 nel piazzale antistante la chiesa ci sarà l’accensione del tradizionale Falo’di S.Biagio.

Secondo Luigi Giotta, consigliere comunale e organizzatore della manifestazione, “portare avanti le tradizioni dei nostri territori non solo è un piacere, ma soprattutto un dovere da tramandare alle nuove generazioni per non disperdere il nostro patrimonio culturale”.

La tradizione del Falò di San Biagio è stata sospesa lo scorso anno a causa del Covid, ma quest’anno tornerà a riscaldare il piccolo borgo di Vinago e a riunire la comunità.