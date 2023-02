Finisce l’avventura in Cev Cup della E-work Busto Arsizio

Termina con la sconfitta per 0-3 (18-25; 22-25; 20-25) contro il Thy Istanbul l’avventura in Cev Cup per la Uyba. Una partita giocata in un clima diverso dal solito, partita con un minuto di silenzio e vissuta senza i cori dei tifosi, le trombe, i tamburi, nel rispetto della del lutto per i morti in seguito al devastante terremoto in Turchia.

La partita ha avuto una finalità benefica. Per decisione del presidente Giuseppe Pirola, l’incasso per la vendita dei biglietti è stato interamente devoluto a favore della popolazione colpita dal sisma. A fine partita lo stesso Pirola, insieme al sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e ai sindaci di Marnate e Gerenzano, ha consegnato un assegno di 5.000 euro al console turco Mehmet Özöktem.

La formazione turca si è presentata alla e-work Arena senza l’allenatore Marcello Abbondanza che ha rescisso il contratto con la società turca e senza la palleggiatrice titolare Naz, infortunata. Le ragazze del Thy hanno però ugualmente messo in campo un ottimo gioco in difesa e contrattacco e hanno fatto subito capire di essere arrivate a Busto per vincere e proseguire il cammino nel torneo europeo. Le biancorosse hanno provato a contrastare il gioco delle avversarie ma non sono riuscite a prendere in mano le redini del gioco.

Ora che l’impegno in Europa è concluso, per Olivotto e compagne è subito tempo di rimettere la testa sul campionato, in preparazione alla partita di domenica contro Bergamo per difendere l’ottavo posto, che ricordiamo essere l’ultimo a dare accesso ai playoff.

A fine match le parole di coach Marco Musso esprimono la delusione per una prestazione troppo sottotono per una partita che andava vinta: “Non credo ci siano molte parole per commentare quello che abbiamo fatto stasera. Arrivavamo da due partite importanti di campionato, ben giocate con Novara e Vallefoglia dove ci eravamo detti che approcciando le partite in quel modo, poi si vince o si perde ma almeno di giocano. Questa sera invece abbiamo fatto tutto il contrario di quello che dovevamo fare, aspettando che il THY ci regalasse qualcosa. Non so cosa abbiamo da imparare da come abbiamo gestito queste due partite di coppa Cev, penso che non ci sia nulla da portarci via. Dobbiamo resettare e mettere la testa nel campionato, dove possiamo fare ancora bene. Dipende da noi e da quanto crediamo in quello che possiamo fare. Stasera loro hanno avuto molta più voglia di vincere rispetto a noi. Loro sono forti e se noi volgiamo competere con squadre di livello, dobbiamo dare tutti di più. Andiamo avanti e facciamo mea culpa perché penso che ci sia molto mea culpa da fare ma andiamo avanti”.

Il tabellino

E-Work Busto Arsizio – Thy Istanbul 0-3 (18-25; 22-25; 20-25)

E-Work Busto Arsizio: Battista 4, Degradi 9, Lloyd 2, Monza 1, Montibeller 7, Lualdi 1, Stigrot 2, Colombo, Olivotto 3, Zannoni (L), Omoruyi 7, Zakchaoui 3, Bressan (L2)

Thy Istanbul: Yilmaz (L2), Kayacan (L), Van Ryk 14, Ercan 3, Unver ne, Germen 2, Babat, Kingdon Rishel 14, Akin 2, Toksoy Guidetti 4, Orthmann 6, Demirel 5, Aydemir Akyol ne, Maglio 5

Arbitri: Daniel Apanowicz (Germania) – Philippe Enkerli (Svizzera)

Note. Uyba: ace 0, errori 8, muri 2. Thy Istanbul: ace 7, errori 8, muri 8. Spettatori: 496