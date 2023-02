Già rimessi in libertà i due ladri di via Albani a Varese

Sono stati colti in flagranza di reato con una smerigliatrice mentre stavano svaligiando una casa questa notte a Varese (QUI L’ARTICOLO), e a distanza di poche ore dall’arresto eseguito dai carabinieri sono in libertà.

I due imputati, giudicati per direttissima dovranno rispondere di furto aggravato nel processo, che prosegue, ma sono liberi. Lo ha deciso il giudice di Varese che ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare del divieto di dimora a Varese, città che dovranno lasciare entro le 22 di oggi, 2 febbraio.

I due, cittadini rumeni di 32 e 29 anni sono originari di Velletri e risultano incensurati; sono difesi dall’avvocato Gloria Mengazzi.