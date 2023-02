“Grazie al personale dell’ospedale del Ponte, mi hanno sostenuta e fatta sentire a casa”

Buongiorno,

vorrei poter ringraziare pubblicamente con queste poche righe l’ospedale del Ponte di Varese. Vorrei farlo perché spesso la gente si lamenta inutilmente e invece quando tutto va bene nessuno ne parla.

Sono stata ricoverata per un problema in gravidanza alla 36 esima settimana al pronto soccorso e ho trovato personale gentile, comprensivo e molto attento.

Nei due giorni di decenza in ginecologia tutto il personale è stato molto gentile, dai medici alle ostetriche al personale addetto al pranzo e alle pulizie. Ero molto preoccupata per il mio problema e sono riusciti a rassicurarmi e a farmi sentire a casa e comunque hanno seguito tutto con molta attenzione non tralasciando nulla.

Un grazie a tutti dal personale del pronto soccorso a quello della ginecologia veramente grazie.

Silvia