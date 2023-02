Nuvola di fumo da una ditta di Solbiate Arno, vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione a Solbiate Arno, per una nuvola di fumo si è alzata da un capannone di una ditta di via Molinello, nella zona industriale poco distante dall’autostrada.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un corto circuito a un macchinario ha provocato una scintilla che, risalendo nel condotto dell’areazione ha causato la grande nuvola di fumo che si è vista nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche il personale sanitario che ha valutato alcuni dipendenti.

Sul posto, oltre i carabinieri, è intervenuto anche il personale sanitatio, che hanno verificato le condizioni di sei operai della ditta; non ci sono stati feriti gravi o ustionati, solo una persona è stata trasportata in ospedale per maggiori controlli.