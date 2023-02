Incidente alla Mornera a Gallarate, traffico in tilt

Traffico difficoltoso a Gallarate a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 in via Pier Capponi, la strada che dal cinema multisala porta verso il cavalcavia della Mornera.

Lo scontro ha coinvolto tre veicoli. Sul posto, per i rilievi e per gestire la situazione, c’è la Polizia Locale di Gallarate.

Non si registrano feriti.

Alle 14.30 i mezzi di soccorso sono stati impegnati per un altro incidente in via Varese, sempre a Gallarate: soccorsi un 43enne e un 86enne, che non hanno riportato ferite.