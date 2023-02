La candidata Agosti sulla formazione: “L’investimento strategico sugli ITS è una priorità politica regionale”

“In Italia, per cause dovute tanto al mercato del lavoro quanto al rapporto difettoso tra sistema dell’istruzione e mondo delle imprese, il cosiddetto “skill mismatch” è un fenomeno troppo diffuso: i giovani non ricevono una formazione che consenta loro di entrare nel mondo del lavoro” – così Anna Agosti, giovane candidata al Consiglio Regionale per la lista Azione-Italia Viva.

“Per esempio, il 39% delle posizioni lavorative aperte per il mese di giugno 2022 sono state di difficile reperimento per mancanza di candidati o inadeguatezza degli stessi. Noi riteniamo fondamentale una politica di formazione che consenta di colmare la differenza tra le competenze richieste dal mercato e le competenze a disposizione della forza lavoro. Regione Lombardia è in una posizione avanzata per superare questo divario. Grazie anche al suo ricco tessuto imprenditoriale, sono presenti al suo interno 20 Istituti Tecnici di Formazione Superiore (ITS), con ben 154 percorsi formativi. Il tasso di occupazione dei diplomati è del 79%. Nonostante ciò, gli iscritti sul territorio regionale sono solo 1430, rispetto a oltre 312000 universitari, cioè meno dell’1%”.

Secondo Agosti “la Regione ha un ruolo fondamentale nell’accreditamento e nel coordinamento del sistema degli ITS, previsto e regolato dalla legge 99 del 15 luglio 2022. Potenziare il sistema rappresenterebbe un intervento prezioso per collegare giovani e aziende, impedendo che il patrimonio imprenditoriale del territorio, in particolare quello di alcuni distretti storici, vada disperso. Allo stesso tempo, gli ITS, potenziati dal PNRR, possono diventare vivaio di talenti in vari ambiti di sviluppo tecnologico come il 5G, la banda ultra-larga e la cybersecurity. L’investimento strategico sugli ITS rappresenta una delle priorità politiche della nostra lista, per far sì che la Lombardia non perda il treno delle tecnologie più sviluppate e innovative”.