“Il Lago di Piazza di Cazzago Brabbia pronto a diventare spiaggia”

«Nel 2023 tutto il lago di Varese sarà balneabile. Si può dire che la balneazione ha fatto bene al lago, e comunque certamente non gli ha fatto male». A dirlo era stato l’assessore all’ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, in conclusione dell’incontro dell’accordo quadro per il risanamento del lago di Varese (AQST) , al termine del periodo di sperimentazione che aveva coinvolto le spiagge di Bodio e della Schiranna.

Intenzione confermata nell’ultima riunione quando Cattaneo ha parlato di “cinque aree adatte ad accogliere i bagnanti”; tra queste c’è Cazzago Brabbia.

Alfa, la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese, ha così intervistato il sindaco Emilio Magni che ha spiegato quale sarà la zona attrezzata per accogliere i “turisti”.

«La prossima estate il porto di Cazzago sarà dichiarato balneabile – ha detto Magni- L’obiettivo principale è quello di difendere l’ambiente il lago, il canneto. Non si tratta di richiamare le grandi masse. L’importante sarà dare la possibilità a quei pochi eletti, perché saranno pochi eletti, di poter fare il bagno, perché avere avere il lago e non poter fare il bagno è sempre stato un controsenso. La zona balneabile sarà solo quella del Lago di Piazza, dove il canneto ha lasciato spazio al porticciolo e alle strutture che ci sono intorno».

Il sindaco poi ha ricordato che da piccolo era solito fare il bagno nel lago: «Io sono nato qui, sono cresciuto qui, mi ricordo che mia nonna mi diceva “No, non andare nell’acqua che è pericoloso; nel lago non ci sono i rami per attaccarsi”. Però noi ragazzi, ovviamente andavamo ugualmente a fare il bagno, lo facevamo davanti al porto che era diverso da com’è ora, molto più rustico. Poi rubavamo il barchetto ai pescatori per andare a fare un giro e usavamo tuffarci dai massi erratici che ci sono sulla riva e dai muretti. Allora l’acqua era veramente pulita, direi bevibile».

