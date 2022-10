«Nel 2023 tutto il lago di Varese sarà balneabile. Tutti i dati monitorati fino ad ora sono stati largamente al disotto dei limiti (dalle 5 alle 10 volte inferiori ai limiti di legge) e migliori degli anni precedenti. Si può dire che la balneazione ha fatto bene al lago, e comunque certamente non gli ha fatto male». A dirlo è stato l’assessore all’ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, in conclusione dell’incontro dell’accordo quadro per il risanamento del lago di Varese (AQST) che si è tenuto nella mattina del 26 ottobre a Varese.

«Le analisi delle acque sono buone – spiega l’assessore -. Questo vale per tutte le rilevazioni fatte: ATS, Arpa, CNR. Un risultato estremamente positivo tanto che ATS Insubria in particolare ha spiegato che i punti monitorati hanno quasi tutti le condizioni per essere considerati eccellenti, che è il livello più alto (l’unico buono e non eccellente è la Schiranna) – ha spiegato Cattaneo – Questa è la conferma che non abbiamo forzato la mano e che tale rilevazioni consentiranno per l’anno prossimo la potenziale balneazione dell’intero lago».

Ogni comune designerà i luoghi balneabili

Naturalmente la qualità delle acque è l’elemento più importante ma non l’unico che darà il via libera alla balneazione. In questo un ruolo cruciale lo avranno i comuni e ce ne sono alcuni come Biandronno, Gavirate e Cazzago Brabbia che sono propensi a procedere. «Il lago sarà balneabile dalla prossima estate, presumibilmente dalla metà di maggio – spiega Cattaneo -. L’autorizzazione formale dipende infatti da un lavoro congiunto con i comuni a cui spetta la decisione finale sul rendere balneabili le loro coste. Qualcuno ha già anticipato la sua disponibilità: oltre a Varese e Bodio coinvolti già nella sperimentazione, hanno già espresso il desiderio Gavirate, Biandronno, Cazzago Brabbia mentre altri stanno ancora valutando»