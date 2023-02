Lavori in via Saffi a Varese, senso unico temporaneo in direzione piazzale Mafalda

Il Comune di Varese informa che acausa di un intervento sulla fognatura che si sta svolgendo in via Saffi (nel tratto tra piazzale Mafalda di Savoia e via Astico), per i prossimi giorni viene istituito un senso unico di marcia che consentirà solo di scendere da via Saffi in direzione piazzale Mafalda di Savoia.

Non sarà consentito invece imboccare la via Saffi arrivando da piazzale Mafalda di Savoia fino all’incrocio con via Astico. Il divieto non coinvolge il trasporto pubblico che non subirà cambiamenti di percorso. Si consiglia come deviazione quella di procedere su via Borghi, girare a destra su via Alesini, procedere fino a via Astico e percorrerla fino a riprendere via Saffi. Ulteriori cambiamenti sulla viabilità dovuti al cantiere saranno comunicati successivamente.