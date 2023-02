Mai fidarsi di Andy Warhol. Al Museo Maga un incontro dedicato al grande artista

“Mai fidarsi di Andy Warhol” è il titolo della conferenza di Emma Zanella nell’ambito della mostra “Andy Warhol- Srial Identity” al Museo Maga di Gallarate. L’appuntamento è per domenica 5 febbraio alle 17.30.

Andy Warhol è stata una delle figure del mondo dell’arte più originali e irriverenti, a tratti contraddittoria, la vera superstar, desiderosa di essere sempre in cima all’Olimpo, eppure pronta a nascondersi nella stanza più segreta della propria abitazione. Durante l’incontro saranno evidenziati i concetti guida della mostra, tra cui il desiderio non tanto di ordinare cronologicamente e in chiave biografica l’attività di Warhol, quanto piuttosto di indagarne la molteplicità di linguaggi e di interpretazioni: l’incessante ricerca di ambiti espressivi innovativi, la capacità di scavalcare la tradizionale contrapposizione tra arte alta e bassa, o popolare, e, soprattutto, la dichiarata presenza di un cortocircuito tra i vari Warhol: uomo, artista, imprenditore, scrittore, fondatore di riviste, di televisioni e programmi televisivi, scenografo, regista, produttore cinematografico e musicale, uomo di spettacolo, icona pop.

Ingresso assicurato per i prenotati. Info e prenotazioni al link https://www.museomaga.it/it/attivita/444/andy-warhol-serial-identity-conferenze

Per chi non avesse avuto la possibilità di prenotare il proprio posto in presenza o volesse partecipare da remoto, è prevista la possibilità di seguire gli incontri su Zoom in modalità Webinar.

Domenica inaugurano anche le Domeniche pop per i più piccoli con i laboratori per bambini e famiglie. Dalle 15.00 alle 17.00 il Dipartimento Didattico propone MULTI PAINT. Gli oggetti quotidiani stampati hanno un grande fascino e Warhol lo sapeva bene, lui che ritraeva il quotidiano nelle sue opere per renderlo visibile ai nostri occhi. In laboratorio i bambini costruiranno dei personali “timbri” e usando fogli di giornale, biglietti del treno e oggetti simili come supporti per la stampa in serie.

Costi e prenotazione su TicketOne