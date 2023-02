Non solo ginnastica e lingue, VareseCorsi si arricchisce dei weekend culturali

Sono aperte le iscrizioni per la nuova stagione primaverile di corsi VareseCorsi, con una vasta scelta per soddisfare tutte le esigenze.

La grande novità di quest’anno sono i “Weekend culturali”, una serie di conferenze culturali con speaker di alto profilo, professori, autori e personalità di spessore e rilevanza internazionale su temi di attualità e interesse generale suggeriti anche dagli iscritti stessi tramite un sondaggio. Deep web e cybercrimine, misteri della Lombardia, digital detox, cambiamento climatico, Gobekli Tepe, Nikola Tesla, sogni lucidi. Questi gli argomenti che saranno trattati nelle 7 conferenze, che si terranno presso il Salone VareseCorsi in Piazza Motta 4, nel periodo da marzo a maggio.

Il programma completo su www.weekendculturali.it Per ogni corso pratico, gli utenti di VareseCorsi potranno partecipare gratuitamente a due weekend culturali, inoltre gli eventi singoli potranno essere prenotati utilizzando i propri crediti (i “punti fedeltà”) di portalecorsi.com, il sito web delle iscrizioni online di VareseCorsi. Alle conferenze seguirà aperitivo e serata musicale, ottima occasione per socializzare e conoscere altre persone con gli stessi interessi culturali. Sarà anche possibile acquistare le consumazioni del bar usando i propri crediti.

L’offerta dei corsi pratici della stagione primaverile è come sempre molto varia, caratterizzata dai tratti distintivi del progetto VareseCorsi: prezzi calmierati, proposte di qualità con docenti qualificati e nessun costo extra di tesseramento oltre il costo del corso.

Tra le novità troviamo: mosaico, disegno a matita, coreano, inglese conversazione con film, access, react js, javascript, creare app con flutter, modellazione 3d, pilates in 30 minuti, risveglio muscolare, pavimento pelvico.

Tra le attività più gettonate ci sono Pilates, Yoga e ginnastica dolce, per migliorare la flessibilità, la postura e lavorare sulla tonicità globale, i corsi di lingue come quelli di Tedesco, in presenza oppure online, per chi vuole partire dalle basi o consolidare le conoscenze già acquisite, e i laboratori di fotografia, per principianti o utenti esperti.

Le iscrizioni a tutte le attività primaverili sono aperte su www.portalecorsi.com e presso la sede di piazza Motta n. 4