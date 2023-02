Nuovi spazi e un ingresso indipendente: cambia sede la senologia dell’ospedale di Gallarate

Nuovi ambienti, più spaziosi e luminosi. L’ospedale di Gallarate accoglierà le pazienti della senologia in un nuovo ambulatorio al piano terreno del padiglione Trotti Maino, dove attualmente c’è la radiologia. Il reparto della dottoressa Monetti avrà anche una sua entrata diretta da via Fogazzaro. Un salto notevole rispetto all’attuale collocazione al livello interrato.

La nuova senologia avrà due sale per la mammografia, due sale per l’ecografia e, ancora, ambulatori medici, sale per anamnesi e colloqui, ma anche per gli incontri multidisciplinari della Breast Unit. Ci saranno uno spazio per l’accettazione e un’area dedicata al case manager e al data manager.

Gli ambienti sono quasi pronti e attendono in macchinari. Spostare i mammografie e gli ecografie richiederà del tempo: durante il trasloco la senologia dovrà interrompere l’offerta ma durerà lo stretto necessario a staccare la macchina e riattaccarla nella nuova sala. Qualche settimana e la senologia dell’ospedale di Gallarate offrirà un’accoglienza migliore, come da tempo chiedevano sia i sanitari sia le associazioni di volontariato che collaborano nei percorsi di umanizzazione.