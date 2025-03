Borchie, tartan e rock: al Donegal San Patrizio si festeggia con i Fottuta Marmellata

Il 16 marzo il Donegal Pub di Gallarate ospiterà un evento unico nel suo genere: Guinness, Studs & Leather Night, una serata all’insegna della musica dal vivo, della moda alternativa e della celebre birra scura irlandese, in occasione della festività di San Patrizio.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito dei Fashion Days promossi da Federmoda e Confcommercio Varese, unirà il fascino del rock con uno stile audace e distintivo. Il dress code richiesto prevede elementi iconici come pelle, borchie, tartan o il tradizionale verde irlandese, per celebrare non solo una ricorrenza, ma un vero e proprio simbolo di identità culturale.

Nel corso della serata, il Donegal Pub ospiterà la live session dei Fottuta Marmellata, diventando il punto di riferimento per gli appassionati di musica e moda, offrendo un’esperienza immersiva tra sonorità coinvolgenti e un’atmosfera ricca di carattere. Tra le iniziative in programma, un contest social premierà l’outfit più originale e rappresentativo dello spirito della serata: per partecipare, basterà scattare una foto e taggare Donegal Pub e Fottuta Marmellata.

L’appuntamento è fissato per venedì 14 marzo al Donegal Pub, per una serata che promette di coniugare tradizione, stile e musica dal vivo.

“Guinness, Studs & Leather Night vuole essere un incontro tra la musica rock e la moda, due mondi che da sempre si influenzano a vicenda” dicono i Fottuta Marmellata, superband rock capitanata da Luca Chiaravalli. “Vogliamo portare sul palco non solo il nostro sound, ma anche un’atmosfera che celebra l’identità e lo stile di chi vive la musica con passione. Il rock è un linguaggio che si esprime anche attraverso ciò che indossiamo, e questa serata sarà l’occasione perfetta per dimostrarlo. Un ringraziamento speciale va al Donegal Pub, che condivide con noi questo spirito e ci offre uno spazio dove l’energia della musica può prendere vita senza filtri.