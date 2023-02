Progetto YOUrban, un’opportunità per i giovani di Cassano Magnago

Tra i 191 progetti selezionati e finanziati da Regione Lombardia attraverso il bando “Giovani SMART (SportMusicaARTe)” troviamo anche il progetto “YoUrban — Dai forma ai tuoi taienti dentro la città” a Cassano Magnago.

Capofila è Stripes Cooperativa Sociale Onlus, mentre la rete è composta da partner con competenze trasversali, vale a dire Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione Onlus, Le Officine Associazione Culturale oltre lo stesso ente Comune.

Il progetto mira a contrastare le povertà educative e culturali delle giovani generazioni attraverso interventi e azioni che prevederanno la partecipazione di professionisti multidisciplinari in grado di gestire la parte di animazione socio-culturale, quella prettamente psicopedagogica e quella tecnica legata alle varie arti e discipline sportive.

Gli obiettivi riguardano principalmente l’attivazione di ragazzi tra i 15 e i 24 anni e delle loro competenze relazionali e creative attraverso la partecipazione alla YoUrban Academy e ai suoi laboratori di potenziamento dei talenti, realizzati in diversi luoghi del territorio di Cassano Magnago: ci saranno laboratori artistici, musicali, di video-making e fotografia, attività sportive con minitornei, momenti di coaching per valorizzare le capacità e le inclinazioni dei partecipanti.

È previsto poi un percorso formativo avanzato, che grazie ad una call pubblica selezionerà i ragazzi che entreranno nella YoUrban Masterclass, che svilupperà le competenze utili alla gestione e realizzazione di un evento durante l’estate; l’obiettivo finale sarà quello di partecipare alla Street Food Parade di giugno 2023 con contenuti realizzati durante i laboratori riorganizzati dai ragazzi durante la Masterclass.

«È con molto piacere che diamo il via al Progetto Yourban, crediamo che sia per il nostro territorio un’opportunità per valorizzare le competenze dei giovani e riconoscere loro sempre maggior spazio di protagonismo» dice Anna Lodrini, assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia Comune di Cassano Magnago. «Aspettiamo l’arrivo dell’estate per vedere il risultato finale della creatività dei partecipanti al progetto e, nel frattempo, invitiamo tutti i ragazzi a partecipare alla YoUrban Academy e ai suoi laboratori».

«Il progetto Yourban rappresenta un’occasione importante per dare delle risposte concrete ai nuovi bisogni dei giovani e alle nuove difficoltà emerse a seguito degli anni della pandemia» aggiunge la presidente e direttricegenerale della Cooperativa Stripes, Dafne Guida. «Attraverso l’Academy, in stretta collaborazione con il Comune di Cassano Magnago, Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione Onlus e Le Officine Associazione Culturale, creeremo delle opportunità reali per sviluppare competenze e al contempo favorire la socialità e l’inclusione dei giovani rendendoli i veri protagonisti delle proposte che verranno realizzate. È forte, ad oggi, il desiderio dei giovani di esprimersi attraverso molteplici modalità artistiche e creative e attraverso il progetto YoUrban vogliamo provare a sviluppare con loro questo spazio di crescita».