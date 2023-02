Romana Dell’Erba non si ferma: «Nessuna chiusura oggi, il mio percorso va avanti»

“Arriverà la fine… ma non sarà la fine”. Questo rappresenta la giornata di oggi per Romana Dell’Erba. Mentre per la maggior parte dei candidati fervono, in queste ore che separano dal silenzio elettorale, i preparativi per un finale di campagna “scoppiettante”, la candidata varesina di Fratelli d’Italia alle Regionali, per le quali si voterà dopodomani (12 febbraio) e lunedì (13 febbraio), guarda avanti, guarda al percorso, al futuro, al concreto.

Stasera, in quella Cucina di Altamura che in queste settimane è stata una casa con la porta aperta a tutti coloro che hanno voluto conoscere da vicino la passione e l’impegno di Romana, ci sarà solo un brindisi tra persone che si vogliono bene e che nell’ultimo mese hanno lavorato insieme. Niente di più.

Nessuna chiusura, perché il domani già incombe. Nessuna chiusura, perché Romana non ha vissuto questa esperienza in modo strumentale e utilitaristico: «È stato naturale non pensare ad alcun evento per la giornata di oggi – spiega – perché non c’è nessuna chiusura: il mio percorso va avanti. Dove approderà lo deciderà il voto, ma di certo andrà avanti: o in Consiglio Regionale, o con ancora più impegno sul territorio».

«Il brindisi – continua Romana – lo dedicheremo alla bellezza della nostra campagna elettorale, perché per me è stata un’esperienza incredibile e formativa, sia dal punto di vista politico che umano. Viaggiare da un capo all’altro della mia città e della mia provincia ha accelerato ogni mia consapevolezza, è stato un moltiplicatore di conoscenze, di opportunità, di bisogni da accogliere con un impegno che considero sacro, perché mi sono arrivati dal cuore della gente».

«Tutto è finito nella mia Agenda. E la stessa finirà sul tavolo del Consiglio Regionale. I cittadini sanno bene che il loro voto per Fratelli d’Italia deve essere accompagnato da una preferenza per una persona raggiungibile, che potrà essere sempre trovata quando verrà cercata, perché è come loro, perché vive tutti i giorni Varese e la sua provincia, il suo commercio, i suoi problemi, i suoi sogni. Una persona che si batterà davvero per gli interessi altrui, perché lo farà da donna, da mamma e da imprenditrice. Questa persona sono io».