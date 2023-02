Sessione primaverile con l’Università Popolare di Busto Arsizio, tutti gli appuntamenti

Pronto il calendario della sessione primaverile per l’Università Popolare di Busto Arsizio che prenderà il via il 15 febbraio per chiudersi il 17 maggio. Arte, musica, cinema, archeologia e benessere tra i temi toccati dai vari relatori. Gli appuntamenti si svolgono tutti al Museo del Tessile, tranne l’ultimo che si svolgerà nella basilica di San Giovanni.

Mercoledì 15 febbraio 2023 ore 15.30- Museo del Tessile – L’ARTE DI HYERONIMUS BOSCH: REALTÀ E VISIONI DI UN GENIO DEL RINASCIMENTO Chiara Prevosti

Mercoledì 22 febbraio 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – FRANCESCO PETRARCA: IERI, OGGI, DOMANI Giuseppe Frasso

Mercoledì 1 marzo 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – EDUARDO DE FILIPPO E LA ‘CANTATA DEI GIORNI DISPARI’ Anna Marinoni

Mercoledì 8 marzo 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – METAMORFOSI DEL CINEMA AL TEMPO DI TV E WEB Gilberto Squizzato

Mercoledì 15 marzo 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – DIPINGERE LA STORIA: GLI ARTISTI E LA ‘BATTAGLIA DI LEGNANO’ TRA ‘800 E ‘900 Marina Degl’Innocenti

Mercoledì 22 marzo 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – PRIMA LA MUSICA, POI LE PAROLE: I LIBRETTI DEL MELODRAMMA Marta Morazzoni

Mercoledì 29 marzo 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – UN’AVVENTURA ARCHEOLOGICA NELL’ANTICO SEPRIO ATTRAVERSO LE COLLEZIONI DEL MUSEO GALLARATESE DEGLI STUDI PATRI Massimo Palazzi

Mercoledì 5 aprile 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – WOLFGANG IN GERMANIA, AMADEO DE MOZARTINI IN ITALIA Fulvio Peletti

Mercoledì 19 aprile 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – IL RINASCIMENTO A BUSTO ARSIZIO E LA BIBLIOTECA CAPITOLARE Salvatore Bollini Marcora

Mercoledì 26 aprile 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – LA MEMORIA PER RICOMINCIARE. DIARIO DI PRIGIONIA 1943/1945 Paola Cortellini

Mercoledì 3 maggio 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – TRA CIELO E TERRA. ALL’ORIGINE DELLE PRATICHE CINESI DEL BENESSERE Fara Cella

Mercoledì 10 maggio 2023 ore 15.30 – Museo del Tessile – LA FOTOGRAFIA ‘UMANISTA’ Michele Corrieri

Mercoledì 17 maggio 2023 ore 15.30 – Basilica di San Giovanni – L’ALTARE E L’ABSIDE DI SAN GIOVANNI Carlo Magni CONFERENZA E CONCERTO Sergio Paolini