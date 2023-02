Per Shakespeare in socks parte il Teatribus, da Luino a Cassano Valcuvia

Come sperimentare il teatribus per raggiungere il Teatro Periferico sabato 11 febbraio e assistere allo spettacolo che racconta tutto Shakespeare in un’ora

A metà strada tra la Giornata dei calzini spaiati di settimana scorsa e il Carnevale che incombe, sabato 11 febbraio alle 21 il Teatro periferico di Cassano Valcuvia propone Shakesperare in socks, un’originale commedia all’esilarante – e a tratti persin delirante – riscoperta degli indimenticabili personaggi creati dal più grande drammaturgo di sempre.

Una serata speciale in cui sperimentare un servizio speciale: con l’occasione di Shakespeare in socks sabato sera parte il teatribus, uno speciale trasporto collettivo per raggiungere il teatro puntuali e senza l’incognita del parcheggio.

Il teatribus parte alle ore 20,15 da Luino: all’andata sarà presente un attore che introdurrà allo spettacolo e al ritorno ci sarà la possibilità di discutere insieme.

Il costo del biglietto del teatribus, comprensivo di andata e ritorno, è di 5 euro.

SHAKESPEARE IN SOKCS

Nato dalla drammaturgia e con la regia di Nicola Castelli, Shakespeare in socks parte con due imbonitori di strada, maghi viandanti, ciarlatani che allestiscono una struttura in legno a metà strada fra la baracca per burattini e una scatola magica per illusionisti e avvisano gli spettatori che stanno per assistere al più grande spettacolo di tutti i tempi: tutto il teatro di William Shakespeare (quasi 40 opere, oltre 100 personaggi) in meno di 60 minuti, con l’ausilio di un esercito di calzini!

Un turbine di storie che seguirà l’ordine cronologico con cui il grande Bardo le ha create. Di ogni testo verrà colta e trasmessa l’essenza, andando così a comporre una sorta di summa maxima del teatro shakespeariano.

Tuttavia, ben presto l’impresa si rivelerà impraticabile per i due attori (Luca Marchiori e Barbara Mattavelli): con un vincolo di tempo così stringente infatti le trame inizieranno ad essere pian piano asciugate e deformate ben oltre il consentito, a discapito anche del linguaggio, che si farà sempre meno fedele all’originale.

Ma nemmeno questa progressiva accelerazione sarà sufficiente per vincere la sfida: la spossatezza fisica e la competizione fra i due attori li metterà a un certo punto nelle condizioni di non poter più continuare, rendendo necessario il coinvolgimento diretto del pubblico.

In un crescendo di tensione comica, all’esaurirsi del tempo una buona fetta di platea si ritroverà con un calzino infilato nel braccio e, auspicabilmente, il sorriso sul volto.

Il Teatro Comunale di cassano Valcuvia è in via IV Novembre 4.

Per info e prenotazioni (anche sul teatribus) scrivere a info@teatroperiferico.it oppure 334 1185848 – 347 0154861.

Il costo del biglietto è 10 euro (ridotto a 7 euro per minori di 18 anni, over 65 e allievi Scuola di teatro di Cassano Valcuvia).