Auto senza conducente si ribalta sulla strada tra Coarezza e il Ticino

Un’auto si è ribaltata, più o meno alle 2 di pomeriggio, a Coarezza di Somma Lombardo: per ragioni da chiarire, una Fiat si è mossa senza a bordo il conducente e poi si è ribaltata sul tornante della via Nazario Sauro, che scende verso il Ticino e il veicolo si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Somma Lombardo con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori dei pompieri hanno messo in sicurezza l’automezzo ed hanno collaborato alla sua rimozione.

La via Nazario Sauro è in questo periodo piuttosto trafficata perché per lavori è chiusa la strada principale che collega Coarezza a Somma: per andare in città gli abitanti della frazione impiegano di solito la strada alzaia del Ticino, risalendo poi dalla Canottieri. I lavori – di consolidamento del ponte sul torrente Strona – richiederanno ancora un mese.