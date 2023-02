Il sistema dei Cammini Lombardi alla BIT tra presente e futuro

Domenica 12 febbraio si apre la BIT, la fiera del turismo e dalle 15, nell’area conferenze dello Stand di Regione Lombardia BIT – FieraMilano – MICO, Gate 2 Viale Eginardo, Milano si terrà un incontro a più voci dedicato ai cammini.

IL PROGRAMMA

I cammini come motore di sviluppo locale: il ruolo delle Camere di Commercio con Anna Maria Zerboni, UnionCamere Lombardia

Il Tavolo Tecnico dei Cammini lombardi con Monica Abbiati, D.G. Autonomia e Cultura

Focus territoriali per la valorizzazione dei cammini lombardi con Attilia Cozzaglio – Triwù e Alessandra Licheri – Associazione WABI

Bergamo Brescia, i cammini per la Capitale della Cultura 2023

Milano, Monza e Lodi, la mobilità lenta cerca spazi di comunicazione e valorizzazione

La Regione Insubrica, turismo sostenibile e i cammini dei territori di Como, Lecco, Varese

Sondrio, in cammino verso le Olimpiadi 2026, tra spiritualità, natura e cultura

Mantova, tra terra e acque in cammino alla scoperta delle città UNESCO e dei borghi storici

Pavia, centro di interconnessione di cammini storici e nuovi

La Bit è l’occasione anche per incontrare nella sua prima uscita pubblica il nuovo presidente della Camera di commercio di Varese, Mauro Vitiello. L’offerta varesina alla BIT 2023 sarà presente anche attraverso gli operatori del Lago Maggiore Bike Experience e del consorzio turistico “Varese Convention and Visitors Bureau”, impegnati a valorizzare il nostro territorio con un’attività di promo-commercializzazione. Lo spazio Varese alla Bit 2023 è al Padiglione 3, Stand B15.