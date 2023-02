Spaccia hascisc di fronte alla primaria Mazzini di Varese ma viene assolto 

Poco più di un grammo di hascisc venduto di fronte alla scuola primaria coi poliziotti che assistono al passaggio della sostanza e ai pochi spiccioli e fanno scattare le manette.

Per quel fatto oggi un giovane 26enne di origini algerine e già in carcere in custodia cautelare per altro reato è stato assolto dall’accusa di spaccio.

Lo ha deciso il Collegio di Varese accettando la richiesta del difensore, l’avvocato Claudia Liotta, che ha invocato la “tenuta’ del fatto” mentre il pubblico ministero Lorenzo Dalla Palma aveva invece chiesto 6 mesi di carcere e 1200 euro di multa.

Il giudice ha fatto prevalere la tesi difensiva assolvendo l’imputato: il fatto, secondo la difesa, era da inquadrarsi come un episodio sporadico e casuale e non sarebbe avvenuto alla presenza dei bambini delle elementari in quanto successo nel pomeriggio di un giorno di ottobre quando non si tenevano le lezioni (il fatto è stato giudicato dal Collegio proprio in virtù della contestazione dell’aggravante dovuta al fatto contestato, avvenuto dinanzi ad una scuola, la Mazzini di via Como a Varese dove in passsro si era già verificato un episodio analogo (https://www.varesenews.it/2019/02/spaccia-marijuana-dalle-elementari-arrestato/793471/ ).