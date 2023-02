Timida spolverata di neve nell’Alto Varesotto

Qualche timido fiocco di neve è tornato a fare capolino nel Varesotto, senza tuttavia creare problemi e (purtroppo) senza incidere sul deficit idrico di questo periodo. La “micronevicata” è iniziata nella serata di lunedì 6 febbraio ma ha presto lasciato il posto a un cielo sereno.

Galleria fotografica La timida nevicata del 6-7 febbraio 4 di 5

Il bollettino meteo del Centro Geofisico Prealpino va proprio in questa direzione, senza quindi precipitazioni in arrivo: “In giornata parzialmente soleggiato e asciutto – è la previsione per oggi, martedì 7 – Gelate all’alba e in serata. Temperature in lieve calo: queste ultime saranno comprese tra una minima tra i -2 e i 2°C e una massima che a seconda delle località si attesterà tra i 5° e gli 8 °C.

Un trend che proseguirà anche nella giornata di mercoledì che sarà asciutta e in parte soleggiata con aumento della nuvolosità in serata.

In città comunque la “spolverata” di neve notturna è rimasta sui prati e sui tetti; imbiancati lievemente i rilievi dell’Alto Varesotto. Neve fresca visibile anche sulle montagne del vicino Piemonte.