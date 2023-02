Uyba, stop pesante: Istanbul passa 3-0 a Busto

La partita di andata dei playoff di CEV Cup si chiude con un secco 0-3 (20-5, 14-25, 21-25) a favore della corazzata turca del Thy Istanbul di coach Abbondanza, contro una Uyba troppo imprecisa e mai in grado di prendere in mano le redini del gioco.

Troppi gli errori delle biancorosse che hanno lasciato campo libero alla formazione turca, scesa in campo in modo ordinato e determinata a portare a casa il risultato.

A tabellino in doppia cifra arrivano solo Omoruyi che segna 13 punti e Rosamaria, 11. Dall’altra parte della rete top scorer Unver con 17 punti, seguita da Orthmann (14) e Kingdon (11).

Olivotto e compagne faticano a entrare in partita e le ragazze di coach Abbondanza ne approfittano per mettere subito pressione, sia in attacco che nel muro. Nel secondo parziale, nonostante coach Musso provi anche a cambiare alcune pedine, le turche sono troppo forti e dilagano con un parziale che non lascia dubbi sulla loro superiorità. Busto ci prova solo nel finale di terzo set, quando annulla ben cinque match point alle avversarie ma è troppo tardi per provare a raddrizzare le sorti di una prestazione insufficiente.

A fine partita delusione nel volto di coach Musso: “Nel momento in cui abbiamo iniziato a trovare difficoltà, al posto che mettere in atto quanto avevamo preparato, abbiamo cercato soluzioni complesse, facendo saltare il sistema di gioco. Abbiamo fatto un’eccellente prova a muro contornata però da una non buona prova in attacco, nelle scelte a rete e tutto questo ci ha penalizzato. Sappiamo dove dobbiamo lavorare e da domani penseremo a sistemare tutte queste situazioni. Peccato perché era tanto tempo che non avevamo una prestazione così sotto le righe”.

Il tabellino

e-work Busto Arsizio – Thy Istanbul 0-3 (20-5, 14-25, 21-25)

e-work Busto Arsizio: Battista, Degradi 3, Lloyd 3, Monza, Rosamaria 11, Lualdi ne, Stigrot 3, Colombo ne, Olivotto 7, Zannoni (L), Omoruyi 13, Zakchaiou 6, Bressan (L)

Thy Istanbul: Yilmaz (L), Kayacan (L), Van Ryk ne, Ercan, Unver 17, Germen, Babat ne, Kingdon 11, Akin, Toksoy Guidetti 4, Orthmann 14, Demirel ne, Zan 5, Maglio 6

Arbitri: Alin Meteizer (ROU) – Alberto Robles Garcia (ESP)

Note. Uyba: ace 1, errori 4, muri 7. Istanbul: ace 4, errori 5, muri 11